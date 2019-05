Torino - Lazio, esordio tra i grandi per Capanni sotto gli occhi dei familiari

Grande gioia per Luan Capanni in questo Torino - Lazio: esordio tra i grandi per il brasiliano classe 2000, che nel rilevare Stefan Radu si presenta per la prima volta su un campo di Serie A. E lo fa sotto gli occhi della sua famiglia: in tribuna sono infatti presenti il padre e la sorella, a Torino per fare il tifo per il giovane Luan che quest'anno ha già segnato ben 13 gol con la maglia della Lazio Primavera.