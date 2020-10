Torino - Lazio, le probabili formazioni: emergenza totale per i biancocelesti

Un pareggio importante quello ottenuto dalla Lazio in Belgio contro il Bruges. Le tante assenze non hanno fermato i biancocelesti che ora si proiettano alla prossima sfida di campionato contro il Torino. Continua l'emergenza per mister Inzaghi che nel match di Champions ha dovuto togliere anche Patric che aveva degli sbandamenti e conati di vomito e Caicedo per un dolore alla spalla. Le loro condizioni andranno valutate, mentre non ci saranno i calciatori già assenti mercoledì visto l'isolamento domiciliare in cui si trovano. Unico volto nuovo sarà Vavro, non inserito in lista Champions ma disponibile per la Serie A. Queste, ad oggi, le possibili scelte del tecnico.

Le probabili formazioni di Torino - Lazio

LAZIO (3-5-2): Reina; Vavro, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Akpa Akpro, Fares; Correa, Muriqi. A disp: Alia, Furlanetto, Franco, Czyz, Pica, Bertini, A. Pereira.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Verdi; Bonazzoli, Belotti. A disp: Milinkovic-Savic V., Rosati, Ansaldi, Izzo, N'koulou, Murru, Singo, Buongiorno, Segre, Gojak, Lukic, Edera.