Torino - Lazio, sfatato il tabù sui gol in trasferta nei secondi tempi: il dato

Finisce 1-1 al Grande Torino. Lazio e Torino si dividono la posta in palio con il colpo di testa di Pjaca che al 76’ ha beffato Reina e il rigore concesso al 91' a Muriqi trasformato poi da Immobile. Come riporta la statistica di Lazio Page, la Lazio non segnava nel secondo tempo in trasferta da 5 partite, striscia più lunga in Italia e terza in Europa dopo Norwich (9) e Getafe (6).