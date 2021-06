Torino, Milinkovic-Savic rinnova con i granata: il comunicato

Saranno ancora due i fratelli Milinkovic-Savic in Serie A. Uno è il Sergente alla Lazio, l'altro è Vanja al Torino. Il portiere ha infatti rinnovato con il club granata per altre tre stagioni. Questo il comunicato apparso sul sito del club: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Vanja Milinkovic-Savic fino al 30 giugno 2024".

ITALIA - TURCHIA, IMMOBILE SU TUTTA LA STAMPA EUROPEA

CALCIOMERCATO LAZIO, LOFTUS-CHEEK PRIMO OBIETTIVO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB