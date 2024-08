Torino, polemiche e contestazione a Cairo: la risposta ai tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo Buongiorno saluta anche Bellanova. Il Torino perde due elementi fondamentali della rosa e inizia la contestazione dei tifosi. Polemiche e dito puntato verso Urbano Cairo, che aveva promesso continuità al progetto e asticella più alta. Il presidente risponde a tono ai tifosi sui social. Queste le sue parole dopo la furia dei supporters granata: "Io ho messo di tasca mia 72 milioni nel Toro! Non sono un pozzo senza fondo. Bellanova voleva andare via: ne abbiamo tanti di valore, non tengo giocatori che vogliono andare".