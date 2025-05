Torino, tutti contro Casadei: "Bendato gioco meglio di te!". Poi citano la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Telenovela del mercato di gennaio in casa Lazio, il trasferimento di Cesare Casadei al Torino non ha dato i frutti sperati. Il centrocampista ex Inter e Chelsea, dopo un impatto positivo, è drasticamente crollato affrontando enormi difficoltà alla sua prima esperienza in Serie A. Difficoltà che sono diventate motivo di scontro al termine dell'ultima partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la Roma e vinta dai giallorossi per 0-2.

Dopo il triplice fischio, infatti, quando il calciatore è uscito in macchina dall'impianto, è stato preso di mira da alcuni tifosi che hanno duramente criticato le sue prestazioni. In particolar modo, un video diventato virale sui social mostra il classe 2003 protagonista di un botta e risposta con un tifoso che, dopo essersi avvicinato alla sua vettura, gli ha detto: "Puoi giocare al Chelsea o alla Lazio, ma io bendato gioco meglio di te!". Provocazione alla quale il classe 2003 ha risposto: "Vieni a giocare al posto mio" prima di allontanarsi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.