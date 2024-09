Torino, Vanoli in conferenza: "Guendouzi? L'arbitro poteva ammonire. La Lazio..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della sfida il tecnico del Torino, Vanoli, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta e i fatti che hanno portato alla sua espulsione: "Abbiamo dimostrato che contro un’ottima squadra ci possiamo stare. Mi ha dato fastidio la mancanza di coraggio. Abbiamo lasciato loro quelle che sono le loro qualità, le ripartenze in cui hanno giocatori molto forti. Dobbiamo avere più personalità, vogliamo andare a fare diretti la giocata ma abbiamo attaccato poco la profondità. Abbiamo fatto fatica a trovare i quinti che oggi erano la chiave. È normale che se sei lento ti chiudono e devi essere bravo a reagire. Dobbiamo migliorare”.

“Espulsione? È una battaglia che continuo a fare con gli arbitri. Mai come quest’anno penso di aver migliorare questo aspetto, ho solo detto che su Guendouzi poteva ammonire. L’ho detto al quarto uomo, appena dici una cosa arriva uno e ti sbatte il cartellino senza parlare. Il calcio è bello anche per le discussioni, non ho detto niente di male”.

“Milinkovic? Abbiamo provato fino all’ultimo, ma non ce la faceva. Paleari ha fatto una buona partita, eravamo tranquilli”.

“Che impressioni mi ha fatto la Lazio? Non parlo in casa degli altri, hanno costruito una rosa per due competizioni. Sono giocatori forti ma io guardo al Torino”.

