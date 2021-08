"Torniamo allo stadio, vacciniamoci": le iniziative di Roma e Lazio per l'immunizzazione

Proseguono le iniziative del mondo del calcio a favore dell'immunizzazione. Come riporta corriere.it, dopo quelle andate in scena in occasione degli Europei, Roma e Lazio hanno intenzione di lanciare un appello per far in modo che più persone possibili si sottopongano al vaccino anti-Covid. "Torniamo allo stadio, vacciniamoci", è il "grido" delle squadre della Capitale. Per i primi 400 tifosi giallorossi che effettueranno il vaccino nell'hub della Vela il 12 agosto, come pure per i primi 250 biancocelesti il 13 agosto, ci sarà in regalo un gadget ufficiale della propria squadra del cuore.

