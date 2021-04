Tottenham, esonerato Mourinho! Le indiscrezioni sulle cause della rottura

José Mourinho è stato esonerato dal Tottenham. L'indiscrezione bomba è stata lanciata da diversi media inglesi tra cui Telegraph e The Athletic. Lo Special One, reduce dal 2-2 esterno contro l'Everton e a soli sei giorni dalla disputa della finale di Carabao Cup contro il Manchester City, è stato sollevato dall'incarico dagli Spurs che guidava dal novembre 2019. Settimo in Premier e clamorosamente eliminato dall'Europa League (rimonta subita dalla Dinamo Zagabria), la stagione del Tottenham non poteva comunque dirsi soddisfacente. Ma non ci sarebbe questo alla base dell'esonero. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il motivo della rottura sarebbe una lite furibonda avvenuta con il presidente Daniel Levy: Mourinho si sarebbe scagliato contro la decisione di partecipare alla Super Lega, tanto da affermare che non avrebbe allenato la squadra il mattino seguente (oggi ndr). Uno scenario che avrebbe del clamoroso, ma che per ora attende conferme. Certo, fa rumore un esonero a soli sei giorni da una finale da giocare...