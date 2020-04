Totti: "La Roma? Si stanno facendo il segno della croce..."

Che la situazione attuale della Roma non sia quella ideale per le ambizioni societarie (e popolari), non è certo un mistero. La squadra giallorossa, nel corso della stagione, ha subìto pesanti contestazioni da parte dei propri tifosi che non apprezzano il lavoro svolto dalla dirigenza. E, come se non bastasse, gli acerrimi nemici di sempre sono in lotta per lo Scudetto. La Lazio infatti ha disputato una stagione quasi perfetta, non fortunatissima (si veda il derby d'andata) ma senz'altro meritevole della posizione di classifica che occupa (a un solo punto dalla vetta). Ed ecco allora che i pensieri dei tifosi romanisti diventano sempre più cupi e ingarbugliati. Affidarsi alla speranza e alla devozione può essere l'arma giusta, sicuramente è quella che scherzosamente (ma non troppo) suggerisce Francesco Totti: "Cha fa la Roma? Si fa il segno della croce". Breve e sbrigativa la risposta dell'ex giocatore alla domanda di Christian Vieri sulla situazione della sua ex squadra. Non è da escludere che, nel rispondere a una domanda sulla sua Roma, il primo pensiero del "Pupone" sia stato immediatamente un altro".

