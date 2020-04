Calciomercato Lazio, il futuro di Wallace è in bilico. Mendes prova a venderlo...

Nella folta scuderia del super procuratore Jorge Mendes, c'è spazio anche per Wallace: difensore di proprietà della Lazio, in prestito al Braga. La squadra portoghese è uno dei "porti" di Mendes ed è per questo che il difensore brasiliano ha scelto proprio il ritorno in Portogallo per riscattarsi. L'emergenza Coronavirus e il conseguente stop dei campionati non ha però favorito la rinascita sportiva del calciatore che potrebbe non essere riscattato a fine stagione. Il suo contratto coi biancocelesti scade nel 2021, e c'è quindi il rischio che si possa liberare a parametro zero tra un anno. Ma i numeri - come riporta la rassegna di Radiosei - lasciano presupporre che qualcosa accadrà prima, perché il manager ha mantenuto una percentuale sul cartellino di Wallace (valutazione di circa 8 milioni) e farà di tutto per trovargli un'altra sistemazione al più presto.

