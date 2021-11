Tour dell'Olimpico, Lotito: "Iniziativa per conoscere la storia e il futuro"

Nel corso del nuovo Tour dello Stadio Olimpico, iniziativa di Sport e Salute andata in scena questa mattina con tanti ospiti d'eccezione, Claudio Lotito ha preso di nuovo la parola. Di seguito le dichiarazioni del presidente della Lazio: "Sport e Salute ha avuto l’intuizione e il coraggio di dar vita a un’iniziativa come questa che consente a una squadra come la Lazio, che è nata nel 1900 e ha vissuto tutte le fasi compresa la costruzione dell’Olimpico, di far capire quello che è stata la storia e quello che sarà il futuro attraverso i risultati e gli insegnamenti che il calcio deve dare e che ha dato attraverso i suoi protagonisti. Ha messo nella condizione ognuno di noi di vivere con passione ed emozione alcuni momenti che rimangono indelebili e che oggi, grazie a questa iniziativa, vengono tramandati anche alle nuove generazioni. Il 19 novembre la Lazio farà visitare il tour da una delegazione internazionale di Roma per far capire alla gente che questa è una struttura a disposizione di tutti quanti soprattutto per le persone che ne hanno più bisogno. Noi abbiamo l’obbligo di sostenerle e di far capire loro l’importanza del calcio attraverso i suoi luoghi più comuni, attraverso gli esempi dentro e fuori dal campo dei nostri protagonisti. Il mio ringraziamento va al presidente di Sport e Salute perché attraverso nuove iniziative, come l’inserimento di una nuova tecnologia, consente di far conoscere la storia di questo club, di questo stadio e del calcio italiano".