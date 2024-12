Trevisani: "L'Inter ha ucciso la Lazio, quanto successo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Trevisani, ospite alla trasmissione Fontana di Trevi, ha provato a spiegare quanto visto ieri tra Lazio e Inter. Le parole del giornalista: "Il calcio è uno sport che ci affanniamo a spiegare ma è difficilissimo da spiegare. Quanto successo nella prima mezz'ora e poi nella successiva ora non ha senso. Un episodio negativo ha lanciato una squadra e ucciso l'altra e l'ha uccisa male perché se avesse perso 2-0 o 3-0 sarebbe stato nell'ordine delle cose e può capitare. Il 6-0 è brutto perché dà un gusto diverso a tutto il resto. Poi in questo prendo in prestito Mourinho e dico che è meglio che perdere sei volte 1-0 e per la Lazio resta una settimana in cui ha vinto con Napoli e Ajax facendo una grande mezz'ora con l'Inter".

