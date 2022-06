Trofeo Gamper, un altro club di Serie A pronto a sostituire la Roma

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma non parteciperà al Trofeo Gamper che si sarebbe dovuto svolgere il 6 agosto a Barcellona. La società giallorossa nella serata di ieri, tramite un comunicato, ha reso noto il suo ritiro scatenando la reazione del Barcellona che di tutta risposta ha fatto sapere che avvierà un procedimento per chiedere i danni. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport a sostituire la Roma potrebbe esserci il Milan di Pioli. Le due società sono già in contatto e le possibilità che saranno i rossoneri a contendersi il trofeo sono alte.