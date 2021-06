Turchia - Italia, la pagella di Immobile: "14° gol in Nazionale, il più importante"

Come accade di consueto, anche al termine di Turchia - Italia, gara d'esordio di Euro2020, sono stati dati i voti ai giocatori che hanno preso parte alla gara. Ciro Immobile, autore del gol del momentaneo 2 a 0 e dell'assist per Insigne, ha ricevuto un 7,5 da Rai Sport. Il commento è stato pubblicato su Twitter: "Segna il 14° gol in maglia azzurra, certamente, almeno per ora, quello più importante della sua carriera in Nazionale. Gol a parte solita prestazione generosa".

##ItaliaTurchia , le pagelle degli #Azzurri #Immobile Voto 7,5

Segna il 14° gol in maglia azzurra, certamente, almeno per ora, quello più importante della sua carriera in Nazionale. Gol a parte solita prestazione generosa#RaiEuro2020 pic.twitter.com/Pk4PIlNbQx — RaiSport (@RaiSport) June 11, 2021

