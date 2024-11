Twente, Oosting torna sulla Lazio: "È un top club, sa come si vince"

Il tecnico del Twente Joseph Oosting è tornato a parlare della gara di Europa League persa contro la Lazio in casa qualche settimana fa. In particolare si è espresso sulle qualità dei biancocelesti di Baroni, che a Enschede hanno vinto e convinto per 0-2. Queste le sue parole a Andy in the Car: “La Lazio ha giocato la Champions League l'anno scorso, è una squadra di alto livello in Italia, che compete per i primi posti da anni. Gli italiani sanno come nessun altro come si gioca e si chiude una partita. È una squadra che sa molto bene come ottenere un risultato positivo".