Udinese, Forestieri: "Lazio squadra fortissima, abbiamo dato tutto per vincere"

La Lazio si lecca le ferite dopo la sconfitta in campionato con l'Udinese, risultato che va però messo subito da parte per concentrarsi esclusivamente sull'importante sfida in Champions League. Ai microfoni di Radio Sportiva, l'attaccante dei bianconeri Forestieri ha parlato dei biancocelesti: "È una squadra fortissima, la chiave è stata non guardare in faccia a nessuno e provare a fare l'impossibile, lasciando tutto in campo, alla fine ha pagato, abbiamo rincorso per il compagno, quella è la chiave del gruppo, se continuiamo così faremo un bel campionato. A un certo punto eravamo con tutti gli argentini della nostra squadra in campo e quel momento della gara è stato bellissimo in una settimana così perché Diego significa tutto per noi, come a Napoli e in tante parti del mondo, abbiamo dato tutto perché volevamo dedicargliela".