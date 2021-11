Udinese, Gotti: “Lazio? Le prossime partite sono un trampolino di lancio”

Alla vigilia del match contro il Torino, Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa. L'allenatore bianconero, oltre a presentare la partita in programma lunedì ore 20:45, ha parlato dei prossimi sette impegni dei suoi fino alla fine del girone di andata. I friulani, alla 15esima, affronteranno la Lazio allo Stadio Olimpico. Queste le parole del mister: "Stiamo per affrontare un mini campionato di sette partite che ci portano alla fine del girone di andata. Sono sette partite in cui il calendario dell’Udinese è teoricamente un po’ più abbordabile di quello che è stato fino ad ora. Ci aspetta un mini campionato che deve mettersi nella condizione di essere un trampolino di lancio".