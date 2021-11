Udinese: Gotti per ora rimane in panchina, ma la squadra va in ritiro

Luca Gotti resta l'allenatore dell'Udinese. Questa la decisione presa dalla dirigenza friulana dopo il deludente pareggio con il Genoa. I bianconeri non sono andati oltre lo 0-0 casalingo nel giorno della festa per i 125 anni di storia del club. Il mister, tuttavia, resta in bilico e la squadra si trova in ritiro fino alla gara di domenica all'Olimpico contro la Lazio. Il presidente si aspetta una reazione imemdiata già all'ombra del Colosseo contro una squadra ferita dal pesante ko con il Napoli.