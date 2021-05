Udinese, Gotti rincara la dose: “Scelte superficiali. Tra due settimane ci diranno...”

Dopo lo sfogo di Marino, anche quello di Gotti. Il tecnico dell'Udinese, intervenuto ai microfoni di Udinese TV ha analizzato il match e in particolare l'arbitraggio di Chiffi nel match contro la Juventus. Di seguito il suo commento: "Io so perfettamente che arbitrare non è facile ma in quella situazione l'arbitro si trovava in posizione ideale per giudicare ma a mio avviso ha preso una decisione troppo superficiale. In quell'occasione non c'è il fallo, fra due settimane verranno a dirci che abbiamo ragione e che questo non doveva essere rigore, come successo in occasione del rigore subito contro il Cagliari. Il problema è che nel frattempo ci prendiamo la sconfitta e i giorni di ritiro, in una partita del genere sicuramente meritavamo di più.