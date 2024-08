Udinese, Inler: "Dobbiamo reagire e attaccare, la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gökhan Inler ex calciatore dell'Udinese e ora responsabile dell'area tecnica è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il match in programma con la Lazio alle 18.30: “Abbiamo preso a Bologna un punto importantissimo, ma dobbiamo reagire per attaccare, oggi l’approccio deve essere diverso, abbiamo lavorato per avere un approccio diverso. Alexis era carichissimo, era troppo motivato, mi spiace perché ci tiene tanto ad essere con noi. Come si ferma la Lazio? La Lazio è una squadra forte, ma come si sa, in serie a si gioca, oggi vogliamo dimostrare di fare bene oggi”.