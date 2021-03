Udinese - Lazio, Cucchi: "Squadra da combattimento nei secondi 45'. I tre punti non sono scontati"

La Lazio soffre fino alla fine, ma al triplice fischio dell'arbitro è la squadra di Inzaghi a trionfare contro l'Udinese. Come accade ormai per ogni impegno dei biancocelesti, Riccardo Cucchi ha commentato la sfida sul proprio profilo Twitter. Lo storico radiocronista di 'Tutto il calcio minuto per minuto' ha spiegato: "Bel primo tempo della Lazio. Nella ripresa reagisce l'Udinese e i biancocelesti si trasformano in squadra da combattimento. Bella partita, giocata a ritmi alti, 3 pali e duelli duri. Ma corretti. 3 punti importantissimi e non scontati per Inzaghi".

IL TABELLINO di Udinese - Lazio 0-1

Lazio, basta il "golazo" di Marusic: Udinese archiviata, prosegue la corsa Champions

