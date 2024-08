Udinese - Lazio, l'analisi di Calvarese sul gol di Lucca: "Grave errore!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Farà ancora tanto discutere il gol di Lucca in Udinese - Lazio. L'incomprensione tra il guardalinee Garzelli e l'arbitro Doveri ha mandato fuori giri la difesa biancoceleste, che è rimasta sorpresa dalla giocata di Thauvin. Secondo quanto scritto dall'ex direttore di gara Gianpaolo Calvarese su Calvar.it, l'assistente avrebbe commesso un grave errore. Il timing della sua decisione, infatti, era completamente sbagliato. Doveri ha giustamente lasciato proseguire il gioco: in caso di fischio il VAR non sarebbe potuto intervenire. Così facendo, comunque, i giocatori di Baroni si sono fermati e sono andati in svantaggio.