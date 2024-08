Udinese, Lovric verso la Lazio: "Vogliamo essere più aggressivi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Udinese Tonight, il centrocampista bianconero Sandi Lovric ha parlato dopo il pareggio contro il Bologna (1-1) proiettandosi verso la gara contro la Lazio di Baroni. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Vogliamo giocare aggressivi e difendere alti per portare la prima pressione ed essere più vicini alla porta avversaria. Sappiamo che dobbiamo essere più aggressivi. Il punto è un primo passo e ci da fiducia, ci sono cose da migliorare ma l’idea è quella di andare aggressivi in avanti. Giocando a due a centrocampo mi trovo bene. L’importante è che occupiamo bene gli spazi e torniamo il giusto equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Questo è un aspetto molto importante. Ci sono momenti di difficoltà nella partita dove devi trovare le soluzioni, prima del rigore eravamo troppo bassi e non riuscivamo ad uscire. Quando le distanze sono molto grandi concedi di più. Con Payero ci alterniamo se uno va più alto l’altro si abbassa".

"Siamo tornati più tardi dopo l’Europeo io e Bijol quindi ci manca ancora qualcosina, abbiamo fatto una preparazione molto dura anche se più corta. Runjaic ha una mentalità diversa e lo stile di lavoro è diverso, ci chiede tanta professionalità. Vuole sempre giocare ma la mentalità e lo stile di lavoro sono molto belli. Ho scelto il numero 8 che da sempre mi piace tanto. Spero di far bene con questo numero. Sanchez è incredibile, lui è arrivato in forma per tutti è bellissimo averlo qua per la mentalità che porta non solo per quanto fa in campo. Se giochi in tutti quei top club vuol dire che hai una mentalità diversa".