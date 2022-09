Uefa, Ceferin all'improvviso: "Escludo che possa esserci ancora un Europeo..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'Italia assente al Mondiale in Qatar già si è proiettati verso le qualificazioni ad Euro 2024, con i sorteggi (qui le modalità in cui si svolgeranno) che si terranno il prossimo 9 ottobre. Alkesander Ceferin, vicepresidente della FIFA, ha parlato al quotidiano croato Jutarnji List della prossima edizione del campionato europeo e ha detto la sua su voci che stanno girando in queste ultime settimane intorno al torneo di Champions League.

EUROPEI - "Escludo che possa esserci ancora un Europeo come quello dello scorso anno. Un torneo itinerante che coinvolga l'intero vecchio continente è un esperimento abbastanza complicato e con la pandemia lo è stato ancora di più. La Svizzera per esempio, a Euro 2020 ha giocato una partita a Roma e poi è partita per Baku, mentre altre nazionali hanno giocato tutte le gare in casa e sono arrivate fino in fondo. L'idea è stata bella per festeggiare il 60esimo anniversario degli Europei ma credo che la soluzione sia giocare in un paese solo, due nel caso di paesi più piccoli".

CHAMPIONS LEAGUE - "Partite di Champions League giocate in Usa, Cina o Medio Oriente? Con tutto il rispetto per i media, è impossibile immaginare da dove certe notizie vengano fuori. Non ne abbiamo mai parlato, lo saprei se si fosse parlato di giocare delle gare di Champions fuori dall'Europa ma non so nulla a riguardo".