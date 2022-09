Euro 2024, scelte le modalità del sorteggio: una nazione è già qualificata

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

L'Italia, grande assente al Mondiale in Qatar, sta già pensando a prepararsi al meglio per il prossimo Campionato Europeo e perché no, magari sognare la "doppietta" dopo la vittoria dell'estate scorsa. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, ieri a Hvar, in Croazia, si è riunito il Comitato Esecutivo Uefa, il quale ha approvato la procedura del sorteggio per Euro 2024 che si terrà il prossimo 9 ottobre. Saranno 53 le Nazionali partecipanti, divise in 7 fasce e di conseguenza in 10 gironi (7 gruppi da 5 squadre, 3 gruppi da 6 squadre). Le prime due nazioni nella classifica di ogni girone andranno in fase finale, mentre i restanti 3 posti saranno assegnati con gli spareggi in programma a marzo 2024. C'è già una qualificata, la Germania, la quale ha già di diritto il pass perché nazione ospitante del torneo.