Uefa, domani i sorteggi di Champions ed Europa League: gli appuntamenti

La Uefa si prepara alle competizioni europee in programma per il mese di agosto. Da concludere ci sono sia la Champions League che l'Europa League e domani verranno sorteggiati gli ultimi accoppiamenti che decreteranno i nuovi calendari. Da decidere però ancora i verdetti di alcune sfide di cui si è giocata solo l'andata: Juve-Lione, Manchester City-Real Madrid, Bayern Monaco-Chelsea e Barcellona-Napoli per la Champions, i cui ritorni si disputeranno il 7 e l'8 agosto, e Olympiakos-Wolverhampton, Rangers-Bayer Leverkusen, Wolfsburg-Shakhtar, Basaksehir-Copenaghen, Eintracht Francoforte-Basilea e Lask-Manchester United e la doppia gara secca Getafe-Inter e Roma-Siviglia per l'Europa League, che scenderanno in campo il 5 e il 6 agosto. A quel punto via alle fasi finali dei due tornei, dal 12 al 23 agosto a Lisbona per la Champions e dal 10 al 21 agosto in Germania per l'Europa League. Gli accoppiamenti per questi due mini-tornei verrano svelati domani a Nyon, rispettivamente alle 12:00 e alle 13:00.

