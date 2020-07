Calciomercato Lazio, Vavro e non solo: l'IF Management arriva a Formello

Un meeting per discutere del futuro. I rappresentanti dell’IF Management, agenzia che gestisce gli interessi di Denis Vavro, sono arrivati a Formello per incontrare il ds Tare. Il difensore ex Copenaghen ha giocato poco, solo sei presenze e 229’ in Serie A, non è riuscito a imporsi, ha faticato tanto sul centrodestra, meglio è andato invece al centro, come vice Acerbi. La Lazio, dopo averlo acquistato dal Copenaghen per 10 milioni l’estate scorsa, ha ancora fiducia in Vavro, è convinta si possa rilanciare il prossimo anno, dopo aver scontato un normale periodo d’adattamento a un nuovo campionato e a una nuova cultura. La cifra spesa, inoltre, non è indifferente e per cedere Vavro servirebbe un’offerta che pareggiasse quanto versato lo scorso anno dalla Lazio nelle casse del club danese. Lotito non vuole mettere a bilancio minsuvalenze, è cosa nota, Vavro lascerà Formello solo se arriveranno proposte importanti, da almeno 8,5-9 milioni di euro. In difesa partirà Bastos che è in scadenza nel 2021 e non ha ancora rinnovato e verrà inserito un nuovo elemento (Kumbulla è vicino). Il reparto poi, almeno di offerte clamorose per Luiz Felipe, rimarrà così. Con gli agenti della IF Management si parlerà di altro, non solo di Vavro. I rapporti sono ottimi, si cercherà di imbastire altri affari, verranno messi sul tavolo alcuni profili gestiti dai procuratori dell’IFM che ha la procura di molti ragazzi slovacchi. La Lazio lavora molto sui giovani, profili che possono crescere in Primavera e poi diventare importanti anche per la prima squadra, chissà che dall’incontro di oggi non possa nascere qualcosa…