Winter: "Sono convinto che la Juventus vincerà lo scudetto. Sulla Lazio..."

Aaron Winter, dal 1992 al 1996 tra le fila della Lazio, ha parlato del momento attuale del calcio italiano ai microfoni di Rai Radio Uno nel corso di 'Zona Cesarini': "Sono convinto che la Juventus vincerà nuovamente lo scudetto. Ha bravi giocatori, si vede anche dal fatto che domini la classifica. Lazio e Inter sono sempre nel mio cuore, continuo a seguirle. Sono calate, e questo mi dispiace. Sono due grandi società con ottime squadre e bravi allenatori. Spero vincano tutte le partite per lottare ancora per lo scudetto. Calcio senza tifosi? Viviamo in un periodo molto difficile. In Italia si è deciso di ricominciare per finire il campionato per concluderlo, e credo che questa sia una buona cosa. Non è lo stesso senza i tifosi allo stadio, ma credo che sia stata scelta la migliore soluzione".

CONI, Malagò: "Il calcio ora appassiona molto meno, ma si è scelta la soluzione migliore"

Calciomercato Lazio, Vecino (ri)proposto: ma sul centrocampo...

TORNA ALLA HOMEPAGE