UEFA, la domanda social sui marcatori scatena la reazione dei tifosi - FT

Poche ore e l'Europa League riaprirà i battenti. Questo giovedì andrà in scena la prima giornata delle fasi a gironi con ben 15 partite in programma tra cui Galatasaray - Lazio alle ore 18.45. Nel frattempo che la sfida inizi, l'UEFA tramite il proprio account Twitter ha rivolto una domanda molto calda ai tifosi. "Chi segnerà più gol in Europa League questa stagione?" accompagnata da 4 foto che ritraggono alcuni calciatori che prenderanno parte della competizione. Primo fra tutti c'è il bomber della Lazio Ciro Immobile, a fianco il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, poi ancora Wissam Ben Yedder, ossia l'attaccante del Monaco finendo con Dimitri Payet, l'ala dell'Olympique Marsiglia. Chissà chi tra di loro dominerà la classifica marcatori. Nel frattempo non resta che godersi l'inizio della fase a gironi.

Who'll score more goals in the #UEL this season? ️ pic.twitter.com/vUYxcFAZZI — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 14, 2021

