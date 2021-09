UFFICIALE - Cagliari, esonerato Semplici: il comunicato

AGGIORNAMENTO ORE 14:20 - Adesso è ufficiale: Leonardo Semplici non è più l'allenatore del Cagliari. La società ha reso nota la notizia con un comunicato ufficiale: "Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Leonardo Semplici dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi ed i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.

Arrivati al Cagliari lo scorso febbraio il mister e il suo staff sono stati tra gli artefici della rimonta salvezza della passata stagione: la Società desidera ringraziarli per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera".

Cambiano due panchine in un solo giorno in Serie A. Questa mattina il Verona he deciso di interrompere la collaborazione con Eusebio Di Francesco e ha allacciato i contatti con Tudor. Nel primo pomeriggio, secondo quanto riportato da Sky Sport, anche il Cagliari avrebbe esonerato mister Semplici. Il match contro la Lazio in programma domenica doveva essere il test finale per il tecnico ma la società ha deciso di chiudere il rapporto ancor prima. La dirigenza sarda ora è alla ricerca di un sostituto e in pole c'è Diego Lopez.

