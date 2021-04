Uefa, venerdì comitato esecutivo straordinario: ipotesi esclusione club

Come già anticipato dal membro Jesper Moller, per venerdì è stato convocato dalla Uefa un comitato esecutivo straordinario. Sky Sport riporta che non si esclude l'esclusione immediata dalle competizioni europee delle squadre che hanno aderito alla Superlega: Manchester City, Chelsea e Real Madrid dalla Champions League, Arsenal e Manchester United dall'Europa League. Se ne è parlato a Monreaux dove è in corso il comitato esecutivo odierno e dove domani ci sarà un congresso alla presenza del presidente Fifa Gianni Infantino. Lo stesso presidente Aleksander Ceferin ha rimandato tutte le decisione in attesa di un'analisi approfondita dei legali. Anche nell'eventualità più estrema di un'esclusione si dovrebbe poi discutere su un nuovo format per la conclusione della Champions League e dell'Europa League in corso di svolgimento.

