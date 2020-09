UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Casasola, Lombardi e Karo alla Salernitana

Era nell'aria da tempo, ora c'è anche l'ufficialità. Tiago Casasola torna alla Salernitana, ora c'è anche il comunicato, ma dubbi non ce n'erano visto che il terzino era già a disposizione di Castori da diversi giorni. L'argentino, che aveva passato gli ultimi mesi in prestito al Cosenza, torna ora in granata con la stessa formula. Lo comunica il club campano con una breve nota sul proprio sito: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver ratificato l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’95 Tiago Casasola". Operazione confermata anche dalla Lazio, che ha anche reso ufficiali i nuovi prestiti di Cristiano Lombardi e Antreas Karo: "La S.S. Lazio comunica le cessioni a titolo temporaneo alla U.S. Salernitana dei calciatori Tiago Matias Casasola, Antreas Karo e Cristiano Lombardi".