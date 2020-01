UFFICIALE - Calciomercato, Vignato è un nuovo giocatore del Bologna

Emanuel Vignato è un nuovo giocatore del Bologna. Il sito ufficiale del club rossoblù ha comunicato l'acquisto del classe 2000 dal Chievo. In realtà il trequartista rimarrà in prestito alla società veronese fino a giugno, poi potrà sbarcare alla corte di Sinisa Mihajlovic. In estate era stato accostato alla Lazio, ma il ds Igli Tare ha preferito non affondare il colpo sul ragazzo.

