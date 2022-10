UFFICIALE | De Rossi in biancoceleste per la prima volta: c'è l'annuncio social

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Daniele De Rossi sarà il nuovo allenatore della Spal. Il club emiliano non è partito bene in Serie B e per questo la dirigenza ha deciso di apportare dei cambiamenti. Via Venturato e dentro l'ex centrocampista, alla sua prima esperienza da allenatore. Dopo anni in giallorosso da giocatore, per la prima vestirà il biancoceleste.

L'ACCORDO - La proprietà ha incontrato nel primo pomeriggio De Rossi trovando l'accordo per un contratto da un anno e mezzo. I buoni rapporti con il presidente Tacopina si sono rivelati fondamentali per la buona riuscita dell'operazione. L'ufficialità è stata spoilerata dai canali social della società che ha pubblicato un post con il famoso tatuaggio che il campione del Mondo del 2006 porta sul polpaccio. Dopo aver affiancato Mancini in Nazionale, De Rossi è pronto a intraprendere il percorso da allenatore con la Spal.