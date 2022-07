UFFICIALE - Due ex Lazio cambiano squadra: ecco di chi si tratta

In questa sessione di mercato cambiano club anche due ex Lazio, uno pronto a terminare la carriera, l'altro intenzionato a lanciarla...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo quasi due settimane dall'inizio del calciomercato hanno trovato squadra due ex Lazio: Luis Nani e Andreas Pereira. Il primo, infatti, dopo i sei mesi al Venezia ha rescisso il contratto a causa della retrocessione e ha deciso di trasferirsi in Australia. Il campione portoghese, come annunciato dallo stesso club, è ufficialmente un nuovo calciatore del Melbourne Victory. Anche Pereira, alla Lazio nella stagione 2020/2021, non è rimasto al Flamengo, dov'era in prestito dal Manchester United, ma ha fatto ritorno alla base prima di firmare a titolo definitivo per il Fulham. Un'altra esperienza in Premier, dunque, per il brasiliano che è spera di aver trovato il contesto migliore per esprimersi, finalmente, al massimo