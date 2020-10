UFFICIALE - Felipe Anderson in prestito al Porto: il comunicato

AGGIORNAMENTO - Adesso è ufficiale, Felipe Anderson passa dall'West Ham al Porto in prestito per un anno. Il brasiliano ex Lazio, proverà a giocarsi le sue carte in Portogallo. Questo il comunicato: "Felipe Anderson è l'ultimo rinforzo dell'FC Porto per il 2020/21. Il nazionale brasiliano si trasferisce in prestito dal West Ham, valido per una stagione".

L'ex Lazio Felipe Anderson lascia il West Ham dopo appena due stagioni. L'esterno brasiliano, oggi 27enne, ha infatti siglato il suo nuovo accordo con il Porto. Dopo un'ottima prima stagione in Premier League, Anderson non è riuscito a ripetersi la scorsa stagione. Gli Hammers si erano aggiudicati il suo cartellino dalla Lazio per la cifra di 38 milioni di euro. Stando a quanto riporta LaPresse, il calciatore si accaserà al suo nuovo club in prestito secco. Non è prevista nessuna formula per il suo riscatto.

