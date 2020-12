UFFICIALE - Genoa, Davide Ballardini è il nuovo tecnico dei rossoblù

Rolando Maran non è più l'allenatore del Genoa. Il tecnico trentino è stato esonerato questa mattina dalla società rossoblù, che con un comunicato ha ufficializzato il tutto: "Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall'incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l'allenatore e il suo staff per l'impegno dimostrato ". Al suo posto tornerà ad allenare per la quarta volta il Grifone Davide Ballardini, che nel pomeriggio di oggi dirigerà il primo allenamento della squadra.

Lazio - Napoli, Di Marzio: "Immobile super, quarto posto alla portata"

Da "Bambino porta cucumella, a "Piace fare bercue": ecco l'esame di Suàrez a Perugia

TORNA ALLA HOME PAGE