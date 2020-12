Lazio - Napoli, Di Marzio: "Immobile super, quarto posto alla portata"

La Lazio torna alla vittoria in campionato rifilando un netto 2-0 al Napoli all'Olimpico e ora è attesa dalla sfida contro il Milan capolista. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio ha commentato così la situazione di classifica: "Questa giornata ha ridimensionato qualcuno. Le squadre che possono lottare per lo Scudetto rimangono Milan, Inter e Juventus. Napoli troppo discontinuo. Il Napoli non meritava di perdere con l'Inter, ci aspettavamo una risposta ma non è arrivata. E' stato inesistente. Inutile giocare da subito con Zielinski e Politano, ma ha giocato male tutto il Napoli, nessuno si salva. La Lazio ha reagito bene, ha fatto una grande partita, questo è vero. C'è stato un Immobile super poi. Quarto posto? Non escluderei Roma e Lazio, vedremo cosa faranno i biancocelesti con il Milan".