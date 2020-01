UFFICIALE - Il Parma acquista Radu: sarà titolare contro la Lazio

Ionut, non Stefan. Niente paura. Ma il Parma ha ufficialmente preso in prestito Radu, portiere di proprietà dell'Inter ed ex Genoa. La sua avventura in rossoblu non stava andando male, tutt'altro, ma la decisione di Preziosi di puntare sul ritorno di Perin ha di fatto tarpato le ali al romeno. Scontento, e ora accontentato. Dopo giorni di stand-by, nelle ultime ora la trattativa con l'Inter è decollata e - come fa sapere il Parma tramite un comunicato ufficiale - Radu volerà in Emilia. Ai ducali serviva un portiere titolare dopo il grave infortunio di Sepe (una lesione potrebbe tenerlo fuori fino a 3 mesi, ndr) e, oltre al romeno, il ds Faggiano aveva sondato anche le piste che lo portavano a Olsen e Viviano. Alla fine è andata così, e la notizia interessa anche la Lazio. Il Parma, infatti, incontrerà i biancocelesti solo tra 10 giorni (il 9 febbraio, ndr) con in porta proprio Radu. Ionut, non Stefan: lui come sempre difenderà con ardore la porta di Strakosha.

