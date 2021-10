UFFICIALE - Italia - Svizzera: ecco dove si giocherà la gara

Il match tra Italia e Svizzera in programma il 12 novembre si giocherà allo stadio Olimpico. La sede del match era in dubbio visto che il 6 c'è in programma la sfida di rugby tra Italia e Nuova Zelanda e poi il 7 la Lazio giocherà in campionato contro la Salernitana. Come riportato dall'Ansa tuttavia: "Italia-Svizzera, gara di qualificazione ai mondiali di calcio, si giocherà come previsto allo stadio Olimpico di Roma", questo quanto riportato da una fonte di Sport e Salute, società che gestisce l'impianto, dopo il sopralluogo effettuato oggi con i funzionari della Federcalcio.

