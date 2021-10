Lazio, Ballotta: "In porta nessun problema. Strakosha? Difficoltà inevitabili..."

In vista della sfida di sabato pomeriggio tra Lazio e Inter, Marco Ballotta ha parlato del match e, in particolare, di Pepe Reina e Thomas Strakosha. Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex estremo difensore biancoceleste ha spiegato: "Sono stato alla Lazio in due occasioni, due trascorsi molto positivi. In porta c’è un problema? No, penso sia l’ultimo dei problemi, sempre che ne abbia. Per il portiere sono state confermate le scelte, secondo me giuste, dello scorso anno. Era giusto così, perché Strakosha non ha mai avuto un secondo di livello, e lo scorso anno ha sofferto la sua presenza. Lo scorso anno ha avuto qualche problema ma ci sta, tutti ne avrebbero avuti. Non ha fatto però questo salto di qualità ed ha fatto un passo indietro. Su di lui c’erano anche delle squadre, la società dovrà prendere delle decisioni. Lui dovrà fare delle partite e vedere se è recuperato del tutto".

DIVERSE PRESIDENZE - "Lotito sta facendo vedere la volontà di continuare a lungo ancora. Non credo che ci siano state delle proposte, ma fare un salto di qualità per vincere il campionato presuppone che si investa parecchi milioni, e non so se Lotito ne abbia voglia. Cragnotti e Lotito? Due realtà diverse. Lotito è più attento ai conti, ma non critico il suo lavoro. Però la Champions penso sia la massima ambizione. Reina? Penso che debba essere disponibile anche a fare da secondo, ma la sua figura deve essere quella dell’essere a disposizione. Se poi arriva un portiere diverso su cui puntare, lui sarà comunque contento di rimanere a disposizione. Inoltre ha anche la funzione di essere una voce importante nello spogliatoio".

IL RITORNO DI INZAGHI - "Penso che dopo 20 anni verrà accolto con applausi. Provare situazioni diverse sia anche normale. È giusto che venga accolto bene. Sono tre punti che valgono per entrambi: l’Inter per rimanere in alto, mentre la Lazio per riscattare Bologna. In più possono esserci molte polemiche dopo, è meglio lavorare in un ambiente tranquillo”.

Lazio - Inter, un ex in dubbio per la gara di sabato: la situazione

Lazio - Inter, le probabili formazioni: Patric dall'inizio, torna Immobile

TORNA ALLA HOMEPAGE