Lazio - Inter, un ex in dubbio per la gara di sabato: la situazione

Dopo nemmeno 5 mesi Simone Inzaghi e Joaquin Correa tornano all'Olimpico. In estate i due sono passati dalla Lazio all'Inter e questo weekend ritroveranno la loro ex casa da avversari. Uno dei due però potrebbe non essere della partita: il Tucu ha rimediato una botta nell'ultima sfida tra Argentina e Uruguay e oggi ha svolto un lavoro differenziato, come riporta Tyc Sport. L'attaccante sicuramente non ci sarà contro il Perù e potrebbe rischiare di non giocare sabato contro i suoi ex compagni.