UFFICIALE - Kalinic rescinde con il Verona: è un nuovo giocatore dell’Hajduk Spalato

AGGIORNAMENTO ORE 00:15 - Neanche il tempo di dire addio al Verona che Kalinic ha già scelto la sua nuova squadra. L'ex Atletico Madrid è un nuovo giocatore dell'Hajduk Spalato. Questo il comunicato: "Il ritorno all'Hajduk è un momento speciale della mia vita. Ho firmato contratti con molti club, grandi club, ho giocato per loro, ma l'Hajduk è il più grande per tutti noi che siamo cresciuti qui e ci siamo emotivamente attaccati. È qui che sono cresciuto, è qui che ho ottenuto la mia affermazione calcistica, alla fine è qui che sono nato ed è qui che è la mia gente. Farò del mio meglio per mantenere questo momento, per rallegrare tutti coloro che respirano per l'Hajduk e per mantenere questo momento e l'emozione attuale che regna intorno al club il più a lungo possibile".

Le strade di Nikola Kalinic e del Verona si dividono all'improvviso. Come un fulmine a ciel sereno, il club veneto ha annunciato sul proprio sito ufficiale la rescissione consensuale del contratto dell'attaccante ex Roma e Milan. Il numero 9, accostato anche alla Lazio nel mercato invernale, tornerà in Croazia all'Hajduk Spalato, società dove ha iniziato la sua carriera.

IL COMUNICATO - "Hellas Verona FC comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nikola Kalinić, 34enne attaccante croato che lascia il Club gialloblù, con il quale - in una stagione e mezza - ha disputato complessivamente 33 partite in Serie A, mettendo a segno 6 reti e servendo 2 assist-gol. Hellas Verona FC ringrazia e saluta affettuosamente ‘Kale’, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".