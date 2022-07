UFFICIALE - Lazio, Adekanye alla Go Ahead Eagles: il comunicato

La Lazio e Adekanye si salutano. Tramite un comunicato il club biancoceleste ha annunciato la cessione a titolo definitivo alla Go Ahead Eagles

Arrivato nel mercato del 2019, sotto la guida Inzaghi, Bobby Adekanye non è riuscito a lasciare il segno con i biancocelesti. Per lui un solo gol, nella partita vinta dalla Lazio per 5-0 contro la Spal, poi diverse apparizioni e tanti prestiti. Prima al Cadice, poi in Olanda al Den Haag per finire con l'esperienza al Crotone della scorsa stagione. Per l'olandese ora è pronta una nuova avventura in Olanda con la Go Ahead Eagles che l'ha acquistato dalla Lazio a titolo definitivo. L'affare è stato chiuso qualche giorno fa, ma oa arriva anche la conferma della società dal sito ufficiale.

Di seguito il comunicato della Lazio .

"La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il calciatore Omobolaji Habeeb Adekanye alla Go Ahead Eagles Voetbal BV".