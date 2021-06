UFFICIALE - Lazio, Hoedt è un nuovo giocatore dell’Anderlecht - FT&VD

Nuova avventura in Belgio per Wesley Hoedt. Il difensore, rientrato al Southampton dopo il prestito alla Lazio, ha già scelto il suo nuovo club. Dopo una stagione deludente nell'anno del ritorno in biancoceleste, l'olandese ha svolto le visite mediche con l'Anderlecht e diventerà presto un nuovo giocatore della società belga. A confermarlo, è stato proprio il calciatore che ha pubblicato gli scatti con la nuova maglia sul suo profilo Instagram. Hoedt ha firmato con il suo nuovo club un contratto fino al 2025 e vestirà la maglia numero 4.

IL COMUNICATO - Di seguito la nota ufficiale dell'Anderlecht che accoglie il suo nuovo calciatore: "Wesley Hoedt giocherà per il Royal Sporting Club Anderlecht la prossima stagione. I Mauve & Whites e il Southampton FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del 27enne difensore centrale. Hoedt firma un contratto fino al 2025 e giocherà con il numero 4. L'olandese è nato ad Alkmaar e si è formato anche all'AZ. Con i suoi 27 anni, aggiunge molta esperienza al cuore della nostra difesa. Hoedt non solo ha maturato esperienza in Eredivisie, ma ha anche giocato per la Lazio in Serie A, per il Celta de Vigo in Liga e per il Southampton in Premier League. Anche la Jupiler Pro League non è una competizione sconosciuta per Hoedt. Allo Sporting, Wesley incontra il suo ex compagno di squadra Lior Refaelov, che conosce dall'R. Antwerp FC, dove ha lasciato una forte impressione. Hoedt ha al suo attivo 6 presenze con la nazionale olandese".

LE DICHIARAZIONI DEL CALCIATORE - Hoedt: "I contatti tra me e l'Anderlecht vanno avanti da più di un anno. C'è stata un'intesa immediata con Peter e Vincent ma abbiamo dovuto aspettare il momento giusto. La mia è una scelta sportiva. Voglio contribuire a rendere questo progetto un successo, a puntare di nuovo al massimo. Sta a me dare allo spogliatoio la maturità necessaria e aiutare i tanti giovani calciatori a crescere al meglio".