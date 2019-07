UFFICIALE - Lazio, Lombardi e Kiyine in prestito alla Salernitana

Mancava soltanto l'ufficialità per il passaggio in prestito di Cristiano Lombardi e Sofian Kiyine dalla Lazio alla Salernitana. Sul sito ufficiale del club granata è arrivata anche quella: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ’91 Niccolò Giannetti. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto triennale. La Società comunica altresì di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’95 Cristiano Lombardi e del centrocampista classe ’97 Sofian Kiyine".

