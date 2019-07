Calciomercato Lazio, Casasola tra l'addio alla Salernitana e il futuro: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di un colloquio con la Società, i calciatori Tiago Casasola e Gioacchino Galeotafiore hanno lasciato il ritiro di San Gregorio Magno per far rientro nelle rispettive sedi di appartenenza". Con questo comunicato pubblicato nel primo pomeriggio, la Salernitana ha lasciato libero Tiago Casasola. Un vero intrigo di mercato che ha caratterizzato queste settimane per il ragazzo, classe 1995, rivelato dalla Lazio nel gennaio scorso. Dopo il playout vinto con i campani, l'idea della Lazio era quella di portare l'esterno in ritiro con i biancocelesti ad Auronzo di Cadore. Inzaghi lo avrebbe valutato e deciso se aggregarlo o meno alla sua rosa. In mezzo, però, si è messo Gian Piero Ventura. Il neo mister della Salernitana, appena annunciato dal club, ha chiesto la permanenza per un'altra stagione dell'argentino. Lotito, che crede molto nel ragazzo, ha deciso di accontentare il tecnico. Così Casasola è partito per il ritiro in Campania.

DETTAGLI DELL'ADDIO - Qualcosa non è andato però secondo i piani. Il ragazzo non è sembrato brillante come al solito. La Salernitana non lo ha visto tranquillo e, nonostante il legame forte con il ragazzo, ha preferito lasciarlo andare. La voglia di mettersi alla prova con una nuova realtà, nonostante l'amore per il popolo granata e per l'Arechi, e un momento personale della vita non dei migliori (il giocatore ha perso il papà circa un mese fa, ndr) hanno influito notevolmente sulle sue prestazioni. Oggi c'è stato un confronto con il diesse granata Fabiani e, al termine del quale, hanno lasciato libero il ragazzo di Buenos Aires. Non essendo ancora stati firmati i contratti, il trasferimento infatti non era ancora stato ufficializzato, Casasola torna a essere un giocatore della Lazio.

FUTURO - E ora? il futuro di Tiago è ancora tutto da scrivere. L'argentino ha raggiunto la fidanzata vicino Parma ed è in attesa di una chiamata dalla società biancoceleste. L'esterno potrebbe raggiungere Auronzo di Cadore per mettersi a disposizione di Inzaghi e rinforzare così la corsia di destra, dopo l'infortunio di Marusic. In alternativa Casasola potrebbe allenarsi a Roma e aggregarsi ai ragazzi di Inzaghi dopo l'esperienza in Veneto oppure partire per altre destinazioni viste le tante richieste (interessa a club di Serie A e Liga). Nei prossimi giorni, o sarebbe meglio dire nelle prossime ore, si saprà il destino di Casasola che dopo 18 mesi chiude la sua parentesi alla Salernitana per aprirne una nuova. Ancora tutta da scoprire.

