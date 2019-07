Calciomercato Lazio, Ventura convince Casasola: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Tiago Casasola è pronto a tornare alla Salernitana. Una notizia un po' a sorpresa e che fino a 72 ore sembrava assolutamente improbabile. Dopo un anno e mezzo in maglia granata, infatti, l'argentino era pronto per una nuova esperienza. La Lazio, dal canto suo, crede molto nel giocatore e a gennaio lo ha acquistato blindandolo e anticipando il Parma. Inzaghi e la società avrebbero voluto testarlo ad Auronzo di Cadore per capire il margine di crescita e le qualità del giocatore. Tutto lasciava pensare che le cose sarebbero andate così, ma a cambiare pesantemente le cose ci ha pensato Gian Piero Ventura.

VENTURA DECISIVO - Il nuovo tecnico della Salernitana, infatti, ha subito messo in chiaro una cosa: "Voglio Casasola per un'altra stagione". Quello del mister è stata quasi una conditio sine qua non per iniziare al meglio la sua avventura in Campania. Lotito, che avrebbe voluto vedere Tiago in maglia biancoceleste, ci ha riflettuto un po' e ha deciso di accontentare l'ex ct azzurro. Il calciatore, che a Salerno è sempre stato benissimo, avrebbe desiderato mettersi alla prova in una piazza nuova e magari in Serie A. Ventura è stato determinante nell'affare facendo sentire il ragazzo di Buenos Aires assolutamente al centro del progetto. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità, restano da sistemare alcuni dettagli burocratici, ma il difensore ha già reso pubblica la prossima destinazione. Casasola ha pubblicato una storia su Instagram con la maglia granata scrivendo che presto sarà a Salerno, il tutto accompagnato con un cuore e dalla bandiera dei campani. Un altro anno a Salerno in prestito e arrivo alla Lazio solo rimandato. Casasola è pronto per la nuova (vecchia) avventura.