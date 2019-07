Calciomercato Lazio, la Salernitana insiste per Casasola: i dettagli

Una novità di calciomercato, inaspettata, arriva direttamente da Salerno: come riporta alfredopedulla.com, Tiago Casasola potrebbe tornare alla Salernitana, tutto merito della corte di Giampiero Ventura. Per l'argentino, quindi, in questa finestra di mercato dovrebbe arrivare il secondo prestito consecutivo in Campania, in quanto la Lazio lo ha acquistato a titolo definitivo – proprio dai granata – a gennaio, per poi lasciarlo altri sei mesi nel club di provenienza. Nelle scorse settimane era trapelata la volontà dei biancocelesti di dare a Casasola un'opportunità nel ritiro di Auronzo di Cadore: se avesse convinto Inzaghi, sarebbe rimasto. Ora, secondo il noto portale di calciomercato, la situazione sembra essersi ribaltata rapidamente. Ventura sta insistendo, lo vuole a tutti i costi e Lotito non ha intenzione di deludere il suo nuovo tecnico, per questo chiederà all'esterno di fare un ulteriore sacrificio e restare per un altro anno a Salerno. Inoltre, per la Lazio si tratterebbe di un'operazione intelligente in ottica di una futura valorizzazione del suo cartellino: alla Salernitana l'argentino sarà certamente titolare e uno dei punti cardini della rosa, a Roma invece avrebbe fatto fatica a trovare ampio minutaggio. Per questo sia lo staff tecnico (che avrebbe voluto testarlo) che il patron biancoceleste avrebbero acconsentito a girarlo nuovamente in prestito e, dal canto suo, Casasola ha stretto un ottimo rapporto con l'ambiente granata. In Campania si è trovato bene e dunque potrebbe accettare di buon grado il ritorno alla Salernitana: sarà l'occasione per crescere e consacrarsi definitivamente in Serie B, per poi puntare a fare il salto di qualità nella Lazio a partire dal 2020/21. Sulla stessa rotta dell'argentino, comunque, dovrebbe volare anche Cristiano Lombardi. L'esterno della cantera biancoceleste è rientrato dal prestito al Venezia (risolto anzitempo, inizialmente era programmato fino al 30 giugno 2020) ma non troverà posto alla Lazio. Nel suo futuro c'è ancora la Serie B.

Pubblicato il 9 luglio alle ore 23.30